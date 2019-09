Wir unterstützen Ärzte, Therapeuten und andere medizinische Fachkräfte dabei, ihr Bestes zu geben



Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - LigneSante (https://lignesante.com/) gab heute bekannt, dass sie demnächst mit in der Entwicklung der Plattform für SaaS-Praxis und Krankenhausmanagement für medizinisches Fachpersonal beginnen werden. MyClinic (https://lignesante.com/myclinic/) wird es dem medizinischen Fachpersonal ermöglichen, Verbesserungen in den klinischen Arbeitsabläufen zu sehen, sich auf die Patienten zu konzentrieren, Gesundheitsinformationen der Patienten effektiver zu kommunizieren und ihre Verwaltungsaufgaben zu reduzieren.



"Wir können Ärzten, Therapeuten und anderen medizinischen Fachkräften bei der Optimierung ihrer Arbeit helfen, indem wir ihrem Team die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung stellen, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können - die Patienten."



- Jayson (https://lignesante.com/) Lux, Mitbegründer



Eine schnelle Kommunikation mit Anbietern, Patienten und dem Gesundheitssystem führt zum Erfolg der heutigen medizinischen Versorgung. Mediziner müssen die Vorteile einer vernetzten Gemeinschaft nutzen, um die Ergebnisse für die Patienten zu optimieren, die Effizienz zu verbessern und ihren Marktanteil zu erhöhen.



Die Patienten wollen verständlicherweise während der Behandlung mit ihren medizinischen Dienstleistern in Kontakt bleiben. In Wirklichkeit ist die Post jedoch langsam, Telefonate können andere wesentliche Aufgaben übernehmen, und die Online-Kommunikation muss vor dem Versand verschlüsselt werden.



Praxismanager, Ärzte und Therapeuten sind mit einer Vielzahl von finanziellen Herausforderungen konfrontiert, wie z.B. sinkende Erstattungen und veränderte Zahlungsmodelle. All diese Dinge ändern sich mit Hilfe von MyClinic (https://lignesante.com/myclinic/). Mit unseren Rechnungsstellungs-, Forderungs- und Inkassodienstleistungen können wir die Umsatzerfassung verbessern. Wir betrachten Ihre finanzielle Situation unter verschiedenen Aspekten und erarbeiten ein Ertragszyklusmanagement und medizinische Abrechnungsdienste, die die Gesamtleistung verbessern. Ihre Kosten sinken, aber der Kapitalertrag steigt.



LigneSante erlaubt es Ärzten, mit Patienten in Echtzeit und auf sichere Weise zu kommunizieren. Konkret beinhaltet das Hauptmerkmal ein bidirektionales Echtzeit-Kommunikationswerkzeug zwischen den beiden Parteien.



- Patienten können sich schnell anmelden und ihre Nachrichten sicher

versenden.

- Die Patienten können ihren Arzt über ihr Telefon oder ihren

Computer erreichen.

- Das Krankenhauspersonal kann den Patienten in Echtzeit Ratschläge,

Hilfe und Empfehlungen geben, anstatt ein persönliches

Einzelgespräch mit dem Arzt zu führen.

- Die Kommunikation erfolgt verschlüsselt, d.h.

Patienteninformationen bleiben vertraulich und entsprechen den

medizinischen Vorschriften. Das Krankenhaus kann sowohl neue

Anfragen als auch Anfragen, die von jemand anderem beantwortet oder

angesprochen wurden, verfolgen.

- Konstruktive Kommunikation mit Patienten, die sich mit ihnen über

den von ihnen bevorzugten Kanal verbinden - per Telefon, Text oder

E-Mail.

- Überwachung des Fortschritts von Patienten mit der Macht hinter der

nationalen Interoperabilität, unabhängig davon, wo die Behandlung

stattgefunden hat.

- Bewahren Sie den Überblick über die Patientenversorgung durch den

Austausch von Gesundheitsinformationen über verschiedene Systeme

mit anderen Gesundheitsdienstleistern. MyClinic (https://lignesante.com/myclinic/) wird im Herbst 2020 verfügbar sein. Weitere Informationen über LigneSante (https://lignesante.com/about/), finden Sie unter https://lignesante.com/



Über LigneSante (https://lignesante.com/): Wir sind eine Gemeinschaft von Medizinern, die Ideen austauschen, Notizen vergleichen, Patienten überweisen und einen integrierten Ansatz der Medizin anstreben. Letztendlich zur Verbesserung der Menschheit.



