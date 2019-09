Nike bietet Turnschuhe jetzt auch im Abonnement an. Der US-Wettbewerber lernt aus den Fehlern seines Konkurrenten Adidas. Der Dax-Konzern hatte auch schon mal ein Abomodell auf dem Markt - mit einem entscheidenden Haken.

Hektisch breiten sich rote Flecken im Gesicht des jungen Vaters aus. Nein, sein kleiner Linus will gerade keine Turnschuhe anprobieren. Der Vierjährige ist zwischen den Regalen verschwunden. Statt Schuhe anzuziehen, rennt er lieber durch das Sportgeschäft in der Dortmunder Innenstadt. "Er macht mich noch wahnsinnig", stöhnt der junge Vater.

Geht es nach Nike, ließe sich das Problem gegen eine Flatrate lösen: Der weltgrößte Sportkonzern hat gerade ein Abonnement für Kinderschuhe gestartet. Je nach Modell und Budget liefert der Paketbote vier, sechs oder gar zwölf Mal im Jahr ein neues Paar ins Haus, zunächst noch in den USA, womöglich aber auch bald in Europa. Kunden bekommen Schuhe günstig und sparen sich den Weg in den Laden - und Nike kann Kinder früh an sich binden. Zwei Mal im Jahr können Käufer die gebrauchten Schuhe an Nike zurückschicken. Nike gibt sie dann an bedürftige Familien oder lässt sie recyceln.

Mit seiner Abooffensive hat Nike nicht nur den Schuhhandel kalt erwischt, sondern auch seinen Verfolger Adidas. Während das Nike-Abo ...

