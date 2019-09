Die Lehre aus der Attacke in Saudi-Arabien: Jeder kann inzwischen aus einer Drohne eine Waffe machen - und die Abwehr wird immer schwieriger. Die Industrie wittert ein Riesengeschäft.

Die Explosion über der Abqaiq-Raffinerie ereignet sich am frühen Samstagmorgen. Um 3:42 Uhr steigt Rauch auf, 330 Kilometer östlich der saudischen Metropole Riad. Mehr als ein Dutzend Drohnen, vermutlich vom neuartigen Typ UAV-X, sind in der Anlage eingeschlagen, die dem Ölkonzern Saudi Aramco gehört. Unter anderem in die kugelförmigen Flüssiggastanks. Zum Angriff bekennen sich später jemenitische Huthi-Rebellen. Die US-Regierung vermutet, dass in Wirklichkeit der Iran dahintersteckt.

Kamen die fliegenden Bomben tatsächlich aus dem Jemen, hätten Paramilizen erstmals Infrastruktur von globaler Bedeutung mit bewaffneten, ferngesteuerten Drohnen angegriffen und zerstört: Abqaiq gilt als größte Raffinerie der Welt. Fünf Prozent der globalen Ölproduktion fließen hier durch. Nun steht die Produktion still. Wovor Experten seit Jahren warnen, ist Realität geworden. Vorboten gab es reichlich. Die Huthi hatten immer wieder Pipelines mit Drohnen angegriffen. Und um die Jahreswende legten Hobbypiloten den Londoner Airport Gatwick mit harmlosen Amateurddrohnen lahm. Hunderte Flüge mussten gestrichen werden.

Zwar wittern Rüstungskonzerne weltweit das große Geschäft mit der Abwehr. Doch ihre Versuche wirken wie leicht zu konternde Experimente. Eine Lösung ist auf absehbare Zeit nicht in Sicht, auch weil die Verteidiger keine Zivilisten in Gefahr bringen dürfen.

Ende der amerikanischen Dominanz

Waren Kampfdrohnen lange nur staatlichen Armeen vorbehalten, bedienen sich inzwischen mehr und mehr Terrororganisationen der Waffe. Vor allem kleinere Drohnen sind kaum mehr als ein Modellflugzeug, ausgestattet mit Sensoren eines Smartphones. Mitunter reicht es, an eine handelsübliche Video-Drohne eine Handgranate oder einen chemischen Kampfstoff zu montieren. "Seit fünf bis zehn Jahren finden wir zivile Drohnen, die jeder bei Amazon kaufen kann, auf den Schlachtfeldern dieser Welt wieder", sagt Drohnen-Expertin Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations. Die Geräte, die immer billiger und einfach zu bedienen sind, tauchen in der Ostukraine auf und im Nahen Osten. Die libanesische Hisbollah-Miliz betreibt sogar eigene Drohnenfabriken.

Wer kritische Infrastruktur wie Rechenzentren, Kraftwerke oder Raffinerien schützen muss, der hat damit ein riesiges Problem. "Es gibt heute wahnsinnig viele verschiedene Drohnensysteme", sagt Franke. Da sei es schwer, den Überblick zu behalten - und die passende Abwehr zu schaffen. Norwegen etwa habe mit der Black Hornet eine Mikro-Militärdrohne entwickelt. Die ist kaum größer als ein Kugelschreiber, kann von der Hand eines Soldaten starten und über Mauern blicken. Am anderen Ende der Skala finden sich unbemannte Flugzeuge wie die amerikanische Reaper. Sie hat die Spannweite eines Passagierjets, kann 30 Stunden in der Luft bleiben und ist mit Bomben und Raketen bewaffnet. Dazwischen gibt es Tausende weitere Modelle.

China und Iran rüsten Welt aus

