Aixtron Aktie | ISIN:DE000A0WMPJ6 | WKN:A0WMPJ Bereits seit Ende 2018 baut sich bei diesem Wertpapier eine Seitwärtsphase mit eigentlich fallendem Charakter aus. Doch die jüngsten Anstiege gehen bereits über die fallende, obere Trendlinie hinaus. Sollte sich der Aktienkurs tatsächlich über 10 Euro etablieren, so wird ein Ausbruch Richtung Norden immer wahrscheinlicher. Vorher wäre noch das Maihoch bei fast 11 Euro zu knacken, was allerdings so scheint, als wäre es kurz davor. Ein Anstieg zum 50 ... (Andreas Opitz)

