Das billige Geld der Notenbanken treibt das Geschäft mit Aufkäufen und Übernahmen. Anleger können mitverdienen - unabhängig davon, wie die Börse gerade läuft.

Die Nachricht, die am 11. September auf seinem Bildschirm aufpoppt, ist wie gemacht für Thomas Einzmann: "Börse Hongkong will London Stock Exchange (LSE) übernehmen, bietet 84 Pfund je Aktie." Der Kurs der Londoner Börse schießt binnen Minuten von 68 auf 79 Pfund. Wer jetzt kauft, würde immer noch knapp fünf Pfund verdienen - wenn die Übernahme klappt.

Einzmann ist Fondsmanager, auf Übernahmen spezialisiert. Für die süddeutsche TBF managt er mehrere Hundert Millionen Euro - bevorzugt investiert in Firmen, die übernommen werden sollen. Die bieten Investoren immer wieder gute Gelegenheiten: Weil Aufkäufer einen Aufschlag auf den Börsenkurs bieten. Oder weil Aktionäre nach Abschluss der Transaktion noch einen Nachschlag rausholen können.

Das Charmante an der Strategie ist, dass sie unabhängig vom Marktgeschehen funktioniert. Ob die Börse steigt oder fällt, ist egal. Entscheidend ist nur, ob die Übernahme zustande kommt und der Investor seine Prämie kassieren kann. Gerade jetzt ist das verlockend. Anleger sind nervös, fürchten nach den Attacken auf die saudischen Ölraffinerien eine schwächere Weltkonjunktur. Von den Märkten unabhängige Erträge sind daher gefragt. Zumal Anleihen solider Schuldner keine Alternative mehr sind - sie rentieren negativ. Was Anleger schmerzt, freut Finanzinvestoren und Konzerne: Sie bekommen billig Kredite, mit denen sie Übernahmen finanzieren. "Das Niedrigzinsumfeld generiert Opportunitäten auf Jahre hinaus," sagt Rudolf Ferscha. Der Exmarktvorstand der Deutschen Börse und ehemalige Goldman-Sachs-Manager investiert mit seiner Londoner Gledhow Capital Partners seit 2006 in Übernahmesituationen. Sinnvoll einsteigen können Investoren bei Übernahmen zu drei verschiedenen Zeitpunkten (siehe Grafik unten).

1. Möglichkeit: die Nachricht kaufen

Früheinsteiger investieren, wenn das Übernahmeangebot publik wird. Wie im Fall der LSE steigt der Kurs nach Bekanntwerden einer Offerte oft dicht an den gebotenen Übernahmepreis. Ein Abschlag bleibt meist, weil immer das Risiko besteht, dass die Transaktion scheitert, die Aktie wieder fällt. Hier setzt Einzmann an: Glaubt er an den Deal, kauft er - und kassiert im Erfolgsfall die Differenz zum Angebotspreis als Gewinn. Bei der LSE allerdings ist er skeptisch. Zu viel politischer Widerstand, zu viele ungeklärte Details. "Man muss nicht immer der Erste sein, der schießt", sagt er. Mit seiner Skepsis lag er bisher richtig. Der LSE-Vorstand hat das Angebot der Hongkonger Börse zurückgewiesen, der Kurs ist wieder deutlich gefallen. Zuversichtlicher sind offenbar die Aktionäre von Osram. Für den Leuchtenkonzern gibt es gleich zwei Angebote; eins von Finanzinvestoren und eins vom Sensorenanbieter AMS. Noch bis zum 1. Oktober können Osram-Anteilseigner sich entscheiden. AMS bietet mit 38,50 Euro den höheren Preis. 70 Prozent der ausstehenden Aktien wollte AMS so ursprünglich einsammeln, hat die Schwelle aber jetzt auf 62,5 Prozent gesenkt. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Kauf klappt. Daher stieg der Osram-Kurs bis nah an den gebotenen Preis.

2. Möglichkeit: Abfindung kassieren

War eine Übernahme erfolgreich, bietet sich die nächste Chance. Denn Käufer halten dann in der Regel nur die Aktienmehrheit. Meist geht es ihnen aber darum, beim übernommenen Unternehmen auch durchregieren zu können. So wie aktuell bei Axel Springer. Für den Medienkonzern hat der Finanzinvestor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...