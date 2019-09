Die kanadische Cineplex Inc. (ISIN: CA1724541000, TSE: CGX) wird für den Monat September 2019 eine Dividende in Höhe von 0,15 kanadischen Dollar (CAD) ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 31. Oktober 2019 (Record date: 30. September 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,80 CAD an die Investoren ausgeschüttet. Beim aktuellen Kursniveau von 25,84 CAD (Stand: 18. September 2019) beträgt die ...

