Das elastische Verhalten eines Formteils auf die Krafteinwirkung von Greifern, Saugern oder Druckluft und das hohe Temperaturniveau von Gummiteilen beim Entformungsvorgang sind herausfordernde Rahmenbedingungen für die Handhabung von Elastomer-Formteilen. Kleinteile, wie O-Ringe, Dichtscheiben oder Abschlagdämpfer stellen den Automatisierungstechniker trotzdem kaum vor Probleme. Sie werden auf kleinen bis mittelgroßen Horizontalmaschinen mit Multikavitäten-Werkzeugen gefertigt. Zur Entformung werden Bürstvorrichtungen mit rotierenden Walzenbürsten eingesetzt. Dies ist seit vielen Jahren allgemeiner Standard. Anders gelagert ist die Produktion größerer und komplexerer Formteile. Hier ist die automatisierte Handhabung noch weit entfernt von einer flächendeckenden Anwendung. Grundsätzlich - und da besteht kein Unterschied zum Kunststoff-Spritzguss - rechnen sich Automationseinrichtungen erst ab einer bestimmten Mindestlosgröße, die oft nicht erreicht wird. Hinzu kommt, dass das Layout von Handlingeinrichtungen für weiche Gummiteile, die noch dazu bis zu rund 180°C heiß sein können, in viel höherem Ausmaß unkonventioneller Denkansätze bedarf, als es vergleichsweise formstabile und kühlere Kunststoffteile erfordern. Dennoch: Es gibt sie, die innovativen Konzepte, die Gummiteile-Produktionen wirtschaftlicher und konstanter machen. Eine Analyse derartiger Projekte zeigt, dass der Schlüssel zum Erfolg das enge Zusammenspiel aller Projektpartner ist, vom Mischungshersteller über den Formteilkonstrukteur, den Maschinen- bzw. Werkzeugbauer bis zum Teileproduzenten. Doch eine erfolgreiche Zusammenarbeit setzt die Flexibilität der Partner voraus, sich auf die Ideen und Erfahrungen der jeweils anderen Seite einzulassen. Nachstehend geben vier Beispiele aus dem Anlagenbau des Spritzgießmaschinenbauers LWB Steinl Einblicke in die heute schon bestehenden Möglichkeiten zur Handlingautomation für elastische Formteile. Die Investition in eine Automatisierungsanlage rechnet sich erst ab einer bestimmten Mindestproduktionsmenge. Sie wird bestimmt durch ...

