Am Ölmarkt kehrt nach zwei turbulenten Tagen wieder Ruhe ein. Durch die Angriffe auf Ölraffinerien in Saudi-Arabien waren die Preise am Montag in die Höhe geschnellt, bevor sie am Dienstag wieder deutlich zurückkamen. Informationen zufolge soll die volle Ölproduktion in Saudi-Arabien bis Ende des Monats wiederhergestellt sein, nachdem die Angriffe diese halbiert hatten. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil verliert etwas auf knapp 64 US-Dollar, die US-Sorte notiert ein Prozent leichter bei 58,40 US-Dollar. EUWAX ...

