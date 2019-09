(Mit Aussagen eines Firmensprechers und weiteren Angaben ergänzt)Basel (awp) - Die Messebetreiberin MCH macht in ihrer Neuausrichtung den nächsten Schritt. Sie will sich künftig auf die Ausrichtung von Messen konzentrieren und das Dienstleistungsgeschäft abstossen. Mittelfristig stehen auch die Messegelände in Basel und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...