Hohe Mieten, endlose Suche nach einer neuen Bleibe. Bei Demonstrationen gegen den "Mietenwahnsinn" gehen Zehntausende auf die Straße. Mit dem Wohngipfel wollte die Politik reagieren. Was ist seitdem geschehen?

Eine "große Kraftanstrengung" in Sachen Wohnungsbau hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) versprochen. Ein knappes Jahr nach dem Wohngipfel im Kanzleramt hat sich zwar manches getan für Mieter und Hausbesitzer - aber die Grundprobleme bleiben: Die Mieten sind gerade in beliebten Städten heftig angestiegen, günstige Sozialwohnungen fehlen.

An einem weiteren Schräubchen dreht die Bundesregierung an diesem Mittwoch. Das Kabinett will eine Regelung beschließen, die sich sowohl auf Mieterhöhungen, als auch auf die Miete in neuen Verträgen auswirkt. Das Justizministerium rechnet damit, dass Mieter dadurch schon im ersten Jahr 117 Millionen Euro sparen. Es geht um die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete.

Bisher werden dafür die Mieten vergleichbarer Wohnungen der letzten vier Jahre genutzt, künftig sollen Mieten aus sechs Jahren einfließen. Damit sinkt die Vergleichsmiete tendenziell, denn die Mieten waren vor sechs Jahren noch deutlich niedriger als heute. Je niedriger die Vergleichsmiete ist, desto niedriger dürfen auch Mieterhöhungen und neue Mieten ausfallen.

Mieter: Wer in beliebten Wohngegenden mit besonders hohen Mieten wohnt, profitiert seit diesem Jahr von einer verschärften Mietpreisbremse - was allerdings nicht Teil der beim Wohngipfel vereinbarten Vorhaben ist. Vermieter müssen demnach künftig offenlegen, was der Vormieter gezahlt hat, damit neue Mieter einfacher erkennen können, ob sie zu viel zahlen. Denn bei neuen Verträgen dürfen die Mieten in der Regel nur noch zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, wie sie im Mietspiegel festgelegt ist. Das Justizministerium plant weitere Verschärfungen.

