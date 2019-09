Die Definition eines Echtzeitsystems in seiner einfachsten Form ist, dass es periodisch deterministisch ausgeführt wird. Determinismus ist eine Anforderung erster Ordnung für Echtzeitsysteme, da sie im Allgemeinen Maschinen steuern. Niemand möchte, dass sich eine numerisch gesteuerte Standbohrmaschine am Dienstag in 10 ms von Punkt A nach Punkt B bewegt und am Mittwoch denselben Vorgang in 20 ms ausführt. Ebenso sollte das Flugsteuerungssystem eines Piloten die Tragflächen jedes Mal unter allen Bedingungen exakt gleich steuern.

Bild 1 veranschaulicht ein deterministisches System. Es treten periodische Interrupts auf und die Interrupt-Service-Routine (ISR) behandelt zeitkritischen Code. Die Ausführungszeit dieses Codes muss deterministisch sein, damit kein System vorliegt, das sich wie in Bild 2 verhält, in dem die Aktualisierung der Hardware zeitlich zufällig erfolgt.

Ursachen für Ausführungsjitter

Gefordert ist auch, die Vorteile von Linux und der dazugehörigen Middleware auf hardwaregesteuerte Systeme zu übertragen. Linux benötigt eine MMU (Memory Management Unit), um den physischen Speicher für den Anwendungsentwickler zu virtualisieren. Prozessoren, die eine MMU einbetten, enthalten mindestens einen L1-Cache und in den meisten Fällen einen L2-Cache. Caches und Determinismus sind orthogonal zueinander angeordnet (Bild 3). Hier zeigt sich, dass ein L1- oder L2-Cache-Miss zu Ausführungsjitter führen, da die Ausführungspipeline angehalten wird, während das Füllen der Cache-Zeilen erfolgt. Größere Caches können die Häufigkeit eines Cache-Miss verringern, ihn jedoch nicht vollständig entfernen.

Auf Prozessoren, die Linux ausführen, ist die Sprungvorhersage eine zusätzliche Quelle für Ausführungsjitter. Prozessor-Cores enthalten diese, um die Leistungsfähigkeit auf Anwendungsebene zu erhöhen. Unabhängig von der Implementierung werden Sprünge vorhergesagt und manchmal verpasst. Tritt ein Cache-Miss auf, wird die Pipeline bereinigt. Cache-Misses führen zu einem nicht deterministischen Ausführungsverhalten. Während einer ISR enthalten die im Vorhersage-Indikator verwendeten Sprungverlaufstabellen ein Protokoll von Verzweigungen, die für das Ausführungsprotokoll des Hauptanwendungscodes relevant sind - nicht für das Ausführungsprotokoll der ISR. Dies führt zu Pipeline-Bereinigungen innerhalb der ISR, was zu einer variablen Ausführungszeit von ISR zu ISR führt. Durch einen Prozessor, bei dem der Nutzer die Sprungvorhersage deaktivieren kann, erhält der Anwendungsentwickler die Kontrolle darüber, wo und wie Determinismus im System angewendet wird. Für einen anwendungsweiten Determinismus lässt sich die Sprungvorhersage vollständig deaktivieren. Selbstverständig kommen Sprungvorhersagen zum Einsatz, um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, weshalb sich bei ihrer Deaktivierung die Leistungsfähigkeit verringert.

Die RISC-V-FPGA-Architektur der Polarfire-SoCs

Es gibt Prozessoren, die Linux ausführen, aber Code nicht deterministisch ausführen können - und es gibt Prozessoren, die Code deterministisch ausführen, aber Linux nicht ausführen können. Wäre es nicht schön, eine Architektur ...

