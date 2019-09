Der Aufsichtsrat der FACC AG hat Yongsheng Wang als CCO (Chief Commercial Officer) für eine Periode von vier Jahren wiederbestellt. Der neue Vertrag läuft bis Mai 2023. "Yongsheng Wang hat kontinuierlich, seit seiner ersten Bestellung in 2016, am wirtschaftlichen Erfolg der Gruppe, entsprechend seiner Ressortverantwortung, beigetragen. Ich bin sehr erfreut, dass er eine weitere Periode zur Verfügung steht um die Marktposition und die Prozessverbesserung von FACC weiter zu stärken", so kommentiert Ruguang Geng, Aufsichtsratsvorsitzender von FACC AG.

