Von wegen "Greta-Effekt"! Die Manager von Airbus rechnen damit, dass in den nächsten 20 Jahren immer mehr Menschen mit dem Flugzeug reisen. Mehr als doppelt so viele Jets dürften 2038 unterwegs sein, prophezeien sie.

