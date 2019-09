Meist ist das Design des Mainboards sehr speziell auf die Anwendung abgestimmt. Hier befindet sich das Kern-Know-how des Anwenders, etwa in einem FPGA zur Bilderzeugung eines Ultraschallgeräts. Die Zeitersparnis und Aufteilung des Gesamtdesigns in überschaubare Entwicklungsblöcke sind weitere Vorteile des Modulansatzes.

Auswahlmöglichkeit des Lieferanten

Standardmodule bieten den Vorteil, dass diese von mehreren Herstellern angeboten werden. Dadurch besteht eine Auswahlmöglichkeit des Lieferanten, die bei proprietären Modulen nicht in diesem Maß gegeben ist. Es resultieren Kostenvorteile und auch die Möglichkeit, durch einen Lieferantenmix das Ausfallrisiko eines Lieferanten begrenzt zu halten. Auch der Aufwand der Basis-Softwareentwicklung im Bereich der Gerätetreiber ist geringer, da Standardmodule mit fertigen Treiberpaketen und Board Support Packages für die gängigen Betriebssysteme angeboten werden.

Ist das Design entwickelt, bestehend aus einem applikationsspezifischen Carrierboard und einem Standardmodul (zum Beispiel COM Express oder Smarc), kann das Modul nach ein paar Jahren durch ein neueres mit aktuellem Prozessor ausgetauscht werden, ohne das Mainboard, die Kühllösung oder das Gehäuse zu verändern. Dadurch können das Gesamtgerät und dessen Rechen- und Grafikleistung mühelos auf den neuesten Stand gebracht werden, ohne dass die gesamte Hardwareplattform neu entwickelt werden muss. Auch der Austausch gegen ein anderes Modul der gleichen Generation ist möglich, wenn beispielsweise statt zwei Rechenkernen vier Kerne benötigt werden. Eine skalierbare Familie von Geräteklassen mit Modulen unterschiedlicher Rechenleistung kann so leicht zusammengestellt werden. Dieses hohe Maß an Flexibilität, Erweiterbarkeit und Austauschbarkeit stellt einen großen Vorteil dar.

Skalierbarkeit über Prozessorgrenzen ...

