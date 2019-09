Vor der Zinsentscheidung der Fed, die nach dem Schluss in Europa wie erwartet ausfiel, liessen die Anleger weiter Vorsicht walten. Der EuroStoxx 50 konnte in einem ruhigen Handel weiter leicht zulegen und schloss 0,2% stärker, in Paris erzielte die Börse einen marginalen Zuwachs von 0,1%, ebenso in London und in Frankfurt. Wie schon am Vortag waren die Immobilientitel die gefragtesten, der Subindex konnte etwas mehr als 1,0% Zugewinn erzielen. Gut verlief der Tag auch für die Technologiewerte, die um 0,4% befestigt aus dem Handel gehen konnten, hier konnte der Chipindustrieausrüster ASML um 1,3% vorrücken, für den Halbleiterhersteller STMicroelectronics ging es 1,7% nach oben. Schwächster Sektor waren die Konsumgüterhersteller mit einem Abschlag ...

