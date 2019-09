Fernspeisung von Endgeräten in Netzwerken ist keine Erfindung der Neuzeit. In der Nachrichtentechnik wurden bereits beim analogen Telefon die Apparate über ihre »Sprechadern« mit Spannung (60?V) versorgt. Auch der Nachfolger ISDN hat seine NTBAs (Network Termination for ISDN Basic rate Access, das Netzabschlussgerät bei einem ISDN-Basisanschluss) mit 96?V über die UK0-Schnittstelle »fernversorgt«, die dann wiederum Endgeräte über die S0-Schnittstelle mit 40?V betreiben konnten.

Waren dies noch Anwendungen, die mit wenig Leistung auskamen, so wird heutzutage die Fernspeisung von Endgeräten mit weit höheren Leistungen realisiert. Da mittlerweile die meisten Anwendungen über das Ethernet-Datenprotokoll abgewickelt werden, spricht man heute bei der Fernspeisung von »Power over Ethernet«, kurz PoE.

Bei PoE gibt es derzeit mehrere genormte Leistungsstufen, die zur Ansteuerung von unterschiedlichen Geräteklassen verwendet werden. Zu den ferngespeisten Endgeräten höherer Leistung zählen die klassischen Endgeräte wie PCs, Monitore und Laptops (mit und ohne PoE-Ladefunktion), WLAN-Access-Points und Überwachungskameras (mit und ohne Heizung).

Ein neues Feld für den Einsatz von »High Power PoE« wird die Beleuchtungstechnik werden. Der fortschreitende Einsatz von intelligenter LED-Technologie ersetzt die alte Glühbirne mit ein bisschen Helligkeit und viel Wärmeerzeugung durch eine hocheffiziente Lichtquelle, die sich über eingebaute Sensorik bzw. externer Steuertechnik optimal den jeweiligen Anforderungen des »beleuchteten« Menschen anpasst oder auch manipulativ angepasst werden kann. PoE ist hier der Schlüssel für die Energieversorgung in Kombination mit Datenkommunikation.

PoE im Normenkontext

Power-over-Ethernet-Standards gibt es bereits seit 2003. Die erste Norm hatte die Bezeichnung IEEE 802.3af und definierte eine Leistung auf der Versorgungsseite, also typischerweise am Switch oder einem speziellen PoE-Injektor, von bis zu 15,4?W, was am Ende der Übertragungsstrecke eine nutzbare Leistung von 12,95?W am Endgerät (PD, Powered Device) ergibt. Dieser Leistungsbereich war für die Verwendung in Verbindung mit 10-Mbit- und 100-Mbit-Ethernet ausgelegt. Es wurden bereits zwei Betriebsmodi definiert, die entweder die freien Aderpaare (sofern vorhanden) zur Fernspeisung verwenden oder die signalführenden Leitungen zusätzlich mit Versorgungsspannung fürs Endgerät belegen.

2009 folgte die Erweiterung in Form der IEEE 802.at mit einer maximalen Leistung von 30?W am Einspeisepunkt, dem sogenannten »Power Sourcing Equipment«, kurz PSE, und einer nutzbaren Leistung von 25,5?W am PD und der Berücksichtigung von ...

