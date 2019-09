DAX - Bislang ist das enttäuschend

Bastian Galuschka,

Der DAX präsentierte sich gestern relativ bewegungsarm, stieg im späten Handel aber zumindest bis zum Widerstand in Form einer Gapunterkante bei 12.420 Punkten an. Von dort aus konsolidierte der Index im heutigen Handel zunächst scharf, reversalte aber in der Folge deutlich und notiert aktuell über 11.420 Punkten.

Die Käufer haben sich damit die Chance erarbeitet, das angesprochene Gap bei 12.469 Punkten zu schließen. Größere Kaufsignale entstehen allerdings erst, wenn der DAX auch die Hochs bei 12.494 Punkten überwinden kann. In diesem Fall liegen die nächsten Ziele bei 12.600 und 12.656 Punkten.

Prozyklische Verkaufssignale entstehen wiederum im Falle eines Bruchs der wichtigen Unterstützung bei 12.318 Punkten. In diesem Fall dürfte der Index die weiteren Abwärtsziele bei 12.280 und 12.245 Punkten ansteuern.

Insgesamt brachte das gestrige Zins-Event in den USA weder auf seiten der Indizes noch im Währungspaar EUR/USD entscheidende Impulse. Folglich ist innerhalb der Konsolidierungen bei beiden Basiswerten vorerst weiterhin Geduld gefragt.

