Ein pessimistischer Analystenkommentar hat die Aktien der Deutschen Börse am Donnerstag an einem weiteren Kursanstieg zunächst gehindert. Nachdem die Papiere des Börsenbetreibers erst am Vortag mit 140,10 Euro ein weiteres Rekordhoch erreicht hatten, rutschten sie nun mit einem Minus von zeitweise rund zwei Prozent auf 137 Euro auf den vorletzten Platz im DAX +0,30%. Schwächer notierte nur Wirecard.Die ...

