Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag kurz vor Mittag kaum verändert. Nach einem freundlichen Start sind die Kurse im Anschluss an den SNB-Entscheid, die Zinsen nicht anzutasten, etwas ins Rutschen gekommen und in den negativen Bereich gefallen. Danach folgte aber bereits wieder eine erste Erholung. ...

