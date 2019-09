Schon 1858 hat Max von Pettenkofer festgestellt, dass bei höheren CO2-Konzentrationen Beschwerden wie Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten oder Kopfschmerzen zunehmen [1]. Von ihm stammt der noch immer akzeptierte CO2-Schwellwert von 1000?ppm (parts per million), der nicht überschritten werden sollte. Weitere Studien in diesem Bereich »beweisen«, dass bei zum Beispiel schlechter Luft in Schulen die Fehlzeiten von Schülern bzw. die Fehlerraten bei zu bewältigenden Aufgaben ansteigen. Ähnliches gilt auch für das Wohlbefinden und die Produktivität von Mitarbeitern im Büro.

Das Problem verstärkt sich heutzutage, da moderne Gebäude immer besser gedämmt und Fenster immer dichter werden. Die Grundlüftung über Gebäudeundichtigkeiten nimmt stetig ab. Auch muss beachtet werden, dass die CO2-Konzentration in der Außenluft in den letzten 100 Jahren von ca. 300?ppm auf ca. 400?ppm gestiegen ist - in Städten kann diese sogar im Bereich von 500 … 600?ppm liegen. Dies führt dazu, dass der CO2-Schwellwert schneller erreicht wird und somit die Lüftungsanforderungen in Gebäuden steigen.

Der Mensch ist ein schlechter »Sensor«

Kennen Sie das? Sie verlassen kurzzeitig einen Raum und bemerken erst bei der Rückkehr in den Raum, wie schlecht die Luft ist. Das liegt daran, dass sich der Mensch an schlechte Luft »gewöhnt«.

Sofern Sie keine geregelte Lüftungsanlage nutzen: Stellen Sie im Büro beziehungsweise im privaten Wohn-, Arbeits- oder Schlafzimmer einen CO2-Sensor auf. Gute Geräte gibt es bereits ab 100?€. Diese zeigen die aktuelle CO2-Konzentration und können bei Bedarf auch Minimal-/Maximalwerte speichern oder den konkreten Messverlauf »loggen«, um diesen später auf einen PC zu übertragen (Bild 1). So oder so: Sie werden überrascht sein, wie schnell Lüftungsbedarf gegeben ist.

Lüftungsvarianten am Beispiel von Schulen

Eine üblicherweise ausgesprochene Empfehlung für das manuelle Lüften in Schulen lautet: »Lüften in jeder Pause und zusätzlich jeweils 5-minütiges Stoßlüften zwischen den Pausen«. Davon abgesehen, dass das kaum konsequent durchgeführt wird. Bild 2 zeigt den Verlauf der CO2-Konzentration für einen simulierten Klassenraum (60?m² Raumgröße, vier Dreh-/Kippfenster, 30 Schüler und ein Lehrer).

Deutlich sieht man, dass sich die Luftqualität schneller verschlechtert als man mit dem Lüften hinterherkommt. Die »schlimmste« Stunde ist die kurz vor der Mittagspause - bis dann die große Pause zum ersten Mal eine deutliche Entlastung bringt.

Dabei liegt die CO2-Konzentration durchgehend über den empfohlenen 1000?ppm und auch fast ständig über kritischen ...

