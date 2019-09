Der Getränkekonzern Diageo plc (ISIN: GB0002374006) lädt seine Aktionäre an diesem Donnerstag zur Hauptversammlung. Diageo will die Schlussdividende um fünf Prozent auf 42,47 Pence (ca. 47,94 Eurocent) je Aktie erhöhen. Auszahltag ist der 3. Oktober 2019 (Ex-Dividenden Tag war der 8. August 2019). Diageo zahlt eine Zwischen- und eine Schlussdividende aus. Das Verhältnis Zwischen- zu Schlussdividende liegt in der Regel ...

