Obwohl der Bedarf an zusätzlichem Wohnraum in Deutschland groß ist, zeigen neue Auswertungen nachlassende Bautätigkeit. So wird es nichts mit der Bekämpfung von überhöhten Mieten und Wohnungsknappheit.

Noch immer boomt der Immobilienmarkt, die Preise für Wohneigentum klettern in fast ganz Deutschland Jahr für Jahr. Die weiter fallenden Bauzinsen sorgen für eine anhaltend hohe Nachfrage, sowohl seitens der Privathaushalte als auch von Investoren.

Das Problem: Das Angebot an Immobilien bleibt deutlich hinter der Nachfrage zurück. So steigen Kaufpreise und Mieten immer weiter.

Um den Preisauftrieb zu bremsen, müsste das Immobilienangebot wachsen - und dafür bräuchte es mehr Neubauten. Doch gerade ist der Trend gegenläufig: Die Zahl der Baugenehmigungen für neuen Wohnraum sinkt. Das geht aus Auswertungen hervor, die das Statistische Bundesamt am Donnerstag veröffentlicht hat. Demnach sank die Zahl der Baugenehmigungen für neu zu bauende Wohngebäude in den ersten sieben Monaten des Jahres um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Konkret bedeutet das, dass 169.788 neue Wohnungen genehmigt wurden - 7300 weniger als im gleichen Zeitraum 2018.

Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...