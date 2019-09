Mit LPKF an Bord, rückt Smartrep einen wichtigen Prozessschritt in den Fokus: das Trennen fertig produzierter Einzelschaltungen aus einem Mehrfachnutzen. Smartrep wird die Laserschneidanlagen von LPKF Laser & Electronics in Deutschland und der Schweiz vertreiben.

"Die Lasertechnologie bietet beim Nutzentrennen zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Verfahren, weshalb wir uns freuen, die Systeme des Laserexperten LPKF nun in unser Produktportfolio aufnehmen zu können", erläutert Andreas Keller, Geschäftsführer von Smartrep, mit Blick auf die fortschreitende Miniaturisierung, wodurch Leiterplatten immer kompakter werden. Materialsparend werden mehrere Einzelschaltungen aus einem Nutzen gefertigt, deren Vereinzelung am Ende der fertigen Baugruppe erfolgt. Daher muss das Trennen der ...

