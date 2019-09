Morgen ist grosser Quartals-Verfall September. Da habe ich schlechte Erinnerungen an 2018. Denn, obwohl wir mit den Wetten, dass Warimpex und UBM aufgrund der Höhergewichtungen im Immo-ATX steigen müssten, recht hatten und entsprechend positioniert waren, sind wir mit dem wikifolio nicht rausgekommen, weil eben hier keine Punktkurse gehandelt werden können und man bei Sondertagen hohe Spreads hat.Warimpex ( Akt. Indikation: 1,38 /1,41, 1,27%)UBM ( Akt. Indikation: 41,10 /42,00, 0,36%) Morgen ist kein grösserer Indexevent in Wien, aber: Immofinanz wird mit den Schlusskursen vom 20. September und mit Wirksamkeit vom 23. September in den Stoxx Europe 600 Index aufgenommen. Wir haben daher heute bei 24,68 nochmal fest aufgestockt und schauen uns das morgen an ....

