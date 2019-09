Die zwei Notenbanken des Westens haben entschieden. Damit ist ihr zinspolitisches Pulver verschossen. Der Dow reagierte auf die Fed-Entscheidung mit 0,0 % im Tagesverlauf. Die Europäer folgten den Asiaten und legten am Donnerstag noch 0,2 bis 0,3 % in den Indizes zu. Was nun? Die kurzfristigen Risiken für alle Märkte liegen in der übergekauften Marktlage, die stets zu Korrekturen führen. Das muss ...

