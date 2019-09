Die seit Jänner im direct market plus der Wiener Börse notierte startup300 AG vereinfacht die Konzern-Struktur: Nach einer Konsolidierung der Tochtergesellschaften Startup Live GmbH und factory300 GmbH in der JFDI GmbH soll die JFDI GmbH als übertragende Gesellschaft im Herbst 2019 mit der startup300 AG als aufnehmende Gesellschaft verschmolzen werden. "Nach den im Rahmen der M&A-Strategie der startup300 AG getätigten Unternehmenszukäufen 2018 und 2019 werden nun die wesentlichen Geschäftstätigkeiten in der startup300 AG konzentriert und wichtige Geschäftsprozesse und Strukturen vereinfacht und beschleunigt", heißt es seitens der Gesellschaft. Die nun beschlossene Verschmelzung sei der nächste Schritt der startup300 AG in Richtung einer effizienten und ...

