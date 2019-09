Der Markt der Smart-Home-Anbieter ist genauso vielfältig als auch unübersichtlich geworden. Als angehende Fachkraft (und auch später) ist man gut beraten, sich ständig zu informieren und weiterzubilden. Daher ist es von Seiten der Firmen nur konsequent, Seminare wie dieses anzubieten und darüber hinaus mögliche Kunden von Morgen zu werben.

Was ist »eNet«?

Die kostenlose Veranstaltung fand in den Räumen der Insta GmbH in Lüdenscheid statt. Insta hat die Entwicklung der intelligenten Gebäudesystemtechnik als Initiator und Mitbegründer der »European Installation Bus Association« (EIBA; heute KNX-Association) entscheidend mitgeprägt. Jedes zehnte KNX-Produkt am Markt stammt aus diesem Haus. Somit verfügt das Unternehmen über eine langjährige Erfahrung in der Nutzung vernetzter Sensorik und Aktorik in der Gebäudesystemtechnik.

Das System selbst ist ein professionelles, funkbasiertes System zur Nachrüstung im Bestandsbau im Gegensatz zu KNX als drahtgebundenes System. Die beiden Systeme sind ein »getrenntes Paar Schuhe«. Es gibt keine Umsetzer, um beide Systeme miteinander zu verbinden. Die Geräte des »eNet«-Systems werden ausschließlich in Deutschland produziert. Ein Fernzugriff per App über ein mobiles Endgerät ist möglich (VDE-zertifiziert). Die Kommunikation zwischen den Geräten ist verschlüsselt. So ist »eNet« eine Allianz aus Gira und Jung (beide treten als Vertriebspartner auf), Steinel, Brumberg, Siedle, Tado und Häfele.

Inhalte des Seminars

Die insgesamt 15 Teilnehmer wurden von Sascha Przywarra, Programm-Manager bei Insta, Eugen Streicher, Schulungsleiter bei Jung und Tina Tropp, Schulungsleiterin bei Gira durch die Veranstaltung geführt. Die Hauptbestandteile waren:

Das Know-how zum System

Der schnelle Problemlöser: die »Push-Button-Inbetriebnahme«

Intelligente Gebäudeplanung und Inbetriebnahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...