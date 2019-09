Die Congatec Holding plant bis Ende des Jahres einen Börsengang. Der Embedded-Computing-Spezialist, der stark im Computer-on-Modules-Segment ist, beabsichtigt die Notierung im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.

Das Technologieunternehmen will die Erlöse aus dem Börsengang dazu verwenden, die Expansion in den Wachstumsmärkten, insbesondere in Amerika und in der Asien-Pazifik-Region, zu beschleunigen, Innovationen voranzutreiben, Forschung und Entwicklung ...

