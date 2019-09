Tagesausblick für 20.9.: DAX - Fed gibt leichten Auftrieb. Verfallstermin und Bankaktien im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Wie erwartet drehte die US-Notenbank den Zinssatz gestern um 25 Basispunkte nach unten. Zum weiteren Kurs ließ sich Fed-Chef Jerome Powell noch nicht in die Karten schauen. Die Anleger reagierten mit gemischten Gefühlen auf die Entscheidung. Zwar verbesserten sich die meisten Indizes. Ein Feuerwerk blieb jedoch aus. So schloss der DAX mit einem Plus von rund einem halben Prozent bei 12.450 Punkten und der EuroStoxx50 rund 0,6 Prozent höher bei 3.550 Punkten. Zu den stärksten Branchenindizes zählten der Stoxx Europe 600 Banks Index, der European Biotech Index und der Stoxx Europe 600 Telecom Index. Morgen steht der große Verfallstermin an. Es könnte also zu größeren Schwankungen kommen.

Am Anleihemarkt gab es kaum Bewegung. Die Rendite 10 -jähriger Bundesanleihen notierte zum Handelsschluss bei minus 0,50 Prozent. Unter den Edelmetallen verbuchte Palladium ein deutliches Kursplus auf 1.620 US-Dollar. Der Preis für ein Fass Brent Crude Oil schloss rund 2 Prozent höher bei 64,80 US-Dollar und der Euro/US-Dollar blieb im Bereich von 1,106 US-Dollar stabil.

Unternehmen im Fokus

Bayer setzte auf der charttechnischen Unterstützung bei EUR 65,80 auf und drehte heute wieder nach oben. Der bevorstehende Brexit sorgt nach Aussage von Kion-Konzernchef Gordon Riske für eine stärkere Nachfrage nach Gabelstaplern. Die Kion zählte heute im MDAX zu den stärksten Werten. Nordex verlängerte den Vertrag mit Iberwind in Portugal. Dies und der Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 10 beflügelte die Aktie heute deutlich. Der jüngste Anstieg der Anleiherenditen stützte heute erneut den Finanzsektor. Die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank verbesserten sich um 3,7 beziehungsweise 1,9 Prozent. Rocket Internet gab trotz guter Zahlen und hoher Cashbestände leicht nach. HelloFresh, Merck und Sartorius profitierten von positiven Analystenkommentaren.

Wichtige Termine

Großer Verfallstermin an den Terminbörsen

Europe- Verbrauchervertrauen Euro-Zone, September

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.590/12.650/12.780 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.200/12.250/12.340/12.420 Punkte

Der DAX schob sich heute über die Widerstandsmarke von 12.420 Punkten und nähert sich dem Septemberhoch von 12.480 Punkten. Oberhalb dieser Marke könnte der Index neuen Schwung bis auf 12.590/12.650 Punkte bekommen. Auf der Unterseite hat der Index zwischen 12.300 und 12.340 Punkten weiterhin eine gute Unterstützung.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 24.06.2019 - 19.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.09.2014 - 18.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 4,34 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 1,50 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.09.2019; 17:31 Uhr

