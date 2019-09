Der Amazon-Gründer Jeff Bezos kündigt an, sein Unternehmen zehn Jahre früher als geplant klimaneutral zu machen. Wie das gelingen soll.

Dass es Jeff Bezos um das große Ganze geht, macht er direkt deutlich, als er die Bühne im Konferenzraum des National Press Clubs in der US-Hauptstadt betritt. "Vielleicht erkennen Sie es", sagt der Amazon-CEO als auf den Monitoren neben ihm ein Weltraumfoto der Erde erscheint. "Sie ist der beste Planet in unserem Sonnensystem. Sie ist der einzig gute Planet in unserem Sonnensystem."

Bezos ist nach Washington gekommen, um seine neue Klimaschutzinitiative vorzustellen. Amazon, so verspricht er, werde die Auflagen der Pariser Abkommens zehn Jahre vor der vereinbarten Frist umsetzen. Bis 2030 soll der Riesenkonzern seine Energie ausschließlich aus erneuerbaren Quellen beziehen, bis 2040 vollständig CO2-neutral sein - und damit eine Vorreiterrolle in der Unternehmenswelt einnehmen. "Wir sind groß", sagt der CEO. "Wenn wir es schaffen, dann zeigt das, dass es alle schaffen können."

Bezos Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, in welchem das Thema Klimaschutz auch in der US-Hauptstadt alles überschattet. Gerade hat Präsident Donald Trump, ein Intimfeind des Amazon-Gründers, angekündigt, die härteren Abgasstandards des Bundesstaats Kalifornien zu kassieren. Klimaaktivistin Greta Thunberg sagte in dieser Woche im Kongress aus, in der kommenden Woche findet ...

