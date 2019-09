Zürich (awp) - Die Aktionäre des Finanzunternehmens Leonteq haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung Dominik Schärer in den Verwaltungsrat gewählt. Er wurde von der Ankeraktionärin Raiffeisen nominiert. Schäfer sei nun für eine Amtszeit bis zur Generalversammlung 2020 ins Amt gewählt worden, teilte Leonteq am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...