Das finanzielle Rettungspaket für die Sanierung des Reiseunternehmens Thomas Cook ist noch nicht geschnürt. Es fehlen noch 200 Millionen Pfund.

Der älteste Touristikkonzern der Welt, Thomas Cook, stößt Insidern zufolge bei seiner finanziellen Sanierung auf Schwierigkeiten. Das kriselnde Reiseunternehmen sei in letzter Minute mit der Forderung der Royal Bank of Scotland (RBS) nach Bereitstellung abgesicherter Mitteln konfrontiert worden, die über ein schon ausgehandeltes 900 Millionen Pfund (umgerechnet knapp eine Milliarde Euro) schweres Rettungspaket hinausgingen, sagte eine Person aus dem Umfeld der Verhandlungen am Donnerstag. Es gehe um 200 Millionen Pfund. "Die Situation wird kritischer." Gläubiger müssen den Sanierungsplan ...

