Die Regierung will mit Wasserstoffautos die Verkehrswende schaffen - und dazu die fragwürdige Subventionierung der Branche sogar forcieren. Dabei stecken die Autobauer das viele Geld in zweifelhafte Projekte.

Es ist der erste Tag der Automesse IAA. Volkswagen-Chef Herbert Diess hatte noch keine Zeit, sich an den Ständen der Konkurrenten umzusehen. So wird er von der Frage eines Journalisten überrumpelt: Was er davon halte, dass BMW auf dem Messestand ein neues Wasserstoffauto zeige? "Das machen die?", fragt Diess ungläubig, lacht - und schweigt. Nachfrage: Er habe ja gesagt, dass er den Durchbruch des Wasserstoffautos auch für die nächsten zehn Jahre nicht sehe. Was ihn da so sicher mache. "Der Wasserstoff!", antwortet Diess. "Haben Sie die Wettbewerber gefragt, wo der Wasserstoff herkommt? Das müssen Sie die mal fragen." Dann holt er zum Rundumschlag aus: Zu klimaschädlich sei dessen heutige Produktion, zu teuer, zu sperrig für kleinere Autos und zu ineffizient die Technik.

Sein Fazit: Wasserstoffautos seien heutzutage "einfach Unsinn".

Viele Automanager und Politiker reagierten verwundert, als die WirtschaftsWoche die Äußerungen in der vergangenen Woche publik machte. Schließlich galt das Wasserstoffauto doch als der deutsche Königsweg in die klimafreundliche Mobilität. Tesla liegt bei elektrischen Premiumautos weit vorne, asiatische Konzerne haben längst die Hoheit bei der wichtigsten Komponente von E-Autos, der Batterie. Da wirkt die Wasserstofftechnik, an der die Autobauer hierzulande seit Jahrzehnten werkeln, wie die letzte Chance, um die deutsche Führungsrolle beim Auto zu retten.

Diess' zumindest vorläufiger Schlussstrich unter die Technik ist ein herber Schlag für die Wasserstofffreunde in der eigenen Branche - und ihre Unterstützer in der Politik. Die Politik zeigt sich stets großzügig, wenn es um die Förderung der Branche geht: Mit gut 1,6 Milliarden Euro unterstützte die Regierung seit 2008 die Entwicklung neuer Autos. Kaum eine Branche hatte diese Förderung so wenig nötig, wie die Autobauer: Während die Millionen vom Staat flossen, fuhren VW, BMW und Daimler 270 Milliarden Euro Gewinn ein.420 Millionen Euro Steuergeld landeten seit 2010 allein in der Forschung und Entwicklung der Brennstoffzelle, dem Herzstück des Wasserstoffautos, ohne dass es so etwas wie einen Durchbruch gegeben hätte. Doch das stört die Regierung nicht. Union und SPD setzen gerade mal wieder große Hoffnungen in die Technologie. Bei der Suche nach einem schlüssigen Klimakonzept müssen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre Minister vor allem beim Verkehr liefern, dessen CO2-Emissionen immer noch auf dem Niveau von 1990 liegen.

Ohne massive Investitionen in alternative Antriebe wird sich daran so schnell nichts ändern. Und ein Baustein für die Verkehrswende ist für die Regierung eben die Brennstoffzelle. Dass Experten wie Peter Kasten vom Berliner Öko-Institut warnen, dass es kaum ein Szenario gebe, in dem Wasserstoffautos wettbewerbsfähig werden könnten, stört offenbar niemanden. So will Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) klimaneutralen Wasserstoff im industriellen Maßstab produzieren lassen. Und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kündigte bereits im Mai weitere Subventionen von insgesamt zwei Milliarden Euro an.

Sehr bescheidene Erfolgsbilanz

Es gibt also noch viel mehr Geld, obwohl die Erfolgsbilanz der bisherigen Förderprojekte, vorsichtig ausgedrückt, sehr durchwachsen ist.

"Auffällig" findet es Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer, dass das Verkehrsministerium bei der Forschungsförderung für Pkws in den vergangenen zehn Jahren fast ausschließlich auf die Brennstoffzelle gesetzt habe. "Diese hat sich bisher nicht ansatzweise durchgesetzt." Wieder einmal habe das Ministerium ...

