Der Hexensabbat dürfte zum Wochenschluss die Kurse schwanken lassen. Deutsche Unternehmen blicken gespannt auf die Verhandlungen des Klimakabinetts.

An diesem Freitag ist Hexensabbat - auch ohne wesentliche Konjunkturnachrichten dürften die Kurse mitunter wild schwanken. Vorbörslich notierte der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen am Morgen aber nur leicht im Minus.

Hexensabbat ist dann, wenn Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen auslaufen. Dieser "große Verfall" ereignet sich immer dann, wenn der letzte Handelstag aller vier Derivate-Typen - also der Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien - auf denselben Tag fällt. Insgesamt gibt es jährlich vier große Verfallstermine, und zwar jeweils am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember.

Außerdem geht mit diesem Freitag eine bewegte Finanzwoche zu Ende. Zahlreiche Notenbanken verkündeten in den vergangenen Tagen Entscheidungen zu Leitzinsen, darunter die britische, die schweizerische und die japanische.

Auf die international wichtigste Notenbankentscheidung - den Beschluss der US-amerikanischen Fed, die Leitzinsen zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen zu senken - reagierten die Märkte am Donnerstag entspannt. Der deutsche Leitindex Dax schloss 0,55 Prozent höher bei 12.457 Punkten und auch in den USA tasteten sich Anleger zurück an die Wall Street.

An diesem Freitag dürften für Deutschlands Unternehmen die Verhandlungen des Klimakabinetts der Bundesregierung und die damit einhergehenden weltweiten Streiks der Fridays-for-Future-Bewegung im Fokus stehen. Beschlossen werden könnte etwa eine Zulassungsquote für Elektroautos.

Außerdem lohnt sich ein Blick nach London. Dort beschäftigt sich das höchste britische Gericht mit der fünfwöchigen Zwangspause des Parlaments, die Premier Johnson durchgesetzt hatte. In Brüssel treffen sich unterdessen der britische Brexit-Minister Stephen Barclay und EU-Chefunterhändler Michel Barnier zu weiteren Gesprächen.

1 - Hexensabbat

Zu den "Hexensabbat"-Terminen können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Unternehmens- oder Konjunkturnachrichten spürbar schwanken. Wegen der mitunter teils wilden Zuckungen an den Märkten wurde der Begriff "Hexensabbat" geprägt. Stärkere Kursausschläge an solchen Tagen gibt es vor allem bei Aktien-Schwergewichten in den entsprechenden Indizes.

2 - Vorgabe aus den USA

Am Tag nach der Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) hat sich die Wall Street ...

Den vollständigen Artikel lesen ...