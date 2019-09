20.09.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Pflichtmitte (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die VIVATIS Vermögensverwaltungs Alpha GmbH mit dem Sitz in Linz und der Geschäftsanschrift in 4040 Linz, Lindengasse 8, FN 211530z, wurde aufge- löst und ist in Liquidation getreten. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei den Liquidatoren Klaus Sperrer MA, MBA BA und DI Dr. Franz Schütz, MBA, jeweils Lindengasse 8, 4040 Linz, zu melden. Zeitung, Annonce, Anzeige, ...

