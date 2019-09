Dank starker Bankenaktien haben Europas Börsen am Donnerstag weiter zugelegt. Die Branche profitierte vom Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Vortag und Aussagen zur weiteren Geldpolitik. Dass die Fed offenbar nicht gewillt ist, einen aggressiven Zinssenkungszyklus zu beginnen, half den Finanzwerten. Zudem verzichteten am Donnerstag sowohl die Bank of England als auch die Schweizerische Nationalbank auf eine weitere Reduktion der Leitzinsen. Der EuroStoxx 50 ging mit einem Kursgewinn von 0,7% aus dem Handel, einen Zuwachs in gleicher Höhe verzeichnete der Markt in Frankreich, in England gab es einen Aufschlag von 0,6%, ebenso in Deutschland. Der Subindex der Banken lag mit einem Plus von knapp 2,0% ganz vorne im Branchentableau. Unter den einzelnen Vertretern konnte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...