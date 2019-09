Deutschlands Tabakbranche ist im Umbruch: Die Nachfrage nach Zigaretten sinkt, neue Produkte sind angesagt. Hersteller von E-Zigaretten steigern ihre Erlöse.

Die Boom-Produkte sind in der Ecke, rechts neben der Kasse. Es sind E-Zigaretten, also Elektrogeräte mit Flüssigkeiten (Liquids). Die Geschmacksrichtungen heißen "Devils Darling" (Liebling des Teufels) oder "White Glacier" (Weißer Gletscher). Im Düsseldorfer Tabakgeschäft Linzbach steht Christina Lüdtke-Willebrand, Mitinhaberin der 1902 gegründeten Firma, und schaut auf die Ware in der Ecke.

"Die Nachfrage ist da, also bieten wir das an", sagt die 50-Jährige. Sie wirkt wenig begeistert. Ein "Naturprodukt" wie Tabakwaren seien E-Zigaretten nicht, gibt sie zu bedenken. Sie selbst rauche die nicht. "Mir sind die zu süß", sagt sie und zieht an einer klassischen Kippe.

An diesem Freitag beginnt in Dortmund die Messe Intertabac, die als weltgrößter Branchentreff gilt. Dabei spielen Elektrogeräte zum Verdampfen oder Erhitzen eine immer größere Rolle - Einzelhändler wie Lüdtke-Willebrand fahren in die Ruhrmetropole, um sich nicht nur mit Pfeifen, Zigarren und Zigarillos einzudecken, sondern auch, um neue Elektronikprodukte kennenzulernen und gegebenenfalls zu bestellen.

Ihr Geschäft ist ein Beispiel für den Umbruch in der Branche: Nicht nur Markteinsteiger mit neuen Shops, sondern auch alteingesessene Tabak-Einzelhändler setzen auf die neuen Produkte. Linzbach nahm die Verdampfer schon vor etwa zehn Jahren ins Sortiment auf.

Seither stieg der Umsatz in diesem Ladensegment deutlich. Trotzdem bleiben die neuen Produkte noch eine Nische --der Anteil an den Gesamterlösen liege im einstelligen Prozentbereich, sagt Linzbach-Mitinhaber Werner Schmitz. Das Hauptgeschäft bleiben klassische Glimmstängel, Zigarren, Zigarillos und andere Produkte.

E-Verdampfer erweiterten das Sortiment sinnvoll, meint Schmitz. Kunden, die früher zum Kippenkaufen kamen und dem Tabak inzwischen entsagt haben, kommen durch das Zusatzangebot weiterhin ins Geschäft.

Geradezu Euphorie herrscht in der Spartenbranche. Michal Dobrajc, Chef des Verbandes des eZigarettenhandels, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...