zu Teil 13

Die Messungen zur Mindestkurzschlussstromhöhe (IK) erfolgen üblicherweise an der entferntesten Stelle des Stromkreises, zum Beispiel wo sich der größte Messwert bei der Messung zur Durchgängigkeit des Schutzleiters zeigte (mit zentralem Messpunkt an der Haupterdungsschiene) oder bei einem Stromkreis mit durchgeschleiften Steckdosen an der letzten Steckdose.

Die IK-Messung an der entferntesten Stelle gewährleistet, dass der gesamte Stromkreis an jeder vor der Messstelle liegende Stelle durch ausreichenden und sogar gegenüber der Messstelle größeren Kurzschlussstrom verfügt. Für Endstromkreise ohne unmittelbare elektrische Kontaktierung können die IK-Messungen ausgangsseitig der jeweiligen Überstromschutzeinrichtungen erfolgen und durch eine Berechnung auf die Verhältnisse an der ungünstigsten Stelle des Stromkreises korrigiert werden.

Diese Vorgehensweise vermeidet bei wiederkehrenden Prüfungen das stetige Öffnen der Anschlussbereiche von Motoren und beugt mögliche Schädigungen bei der Montage und Demontage vor.

Bild 67 zeigt die Messung zur Ermittlung des möglichen Kurzschlussstromes ausgangsseitig an einem dreipoligen Leistungsschalter mit einem Einstellbereich von 2,5?A bis 4?A im Verwendungszweck »Motorschutz für einen Drehstrommotor«. Die Messung wurde zwischen zwei Außenleitern mit 400?V vorgenommen, so dass neben der Korrektur zur ungünstigsten Stelle zusätzlich die Korrektur der zugrundeliegenden Spannung im Fehlerfall (Körperschluss) auf 230?V erfolgen muss. Die gemessenen 311?A werden im ersten Schritt mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...