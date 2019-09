DAX - Das Montagsgap ist geschlossen

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Eine Handelswoche, die im DAX komplett im Zeichen einer Konsolidierung stand, neigt sich dem Ende. Es scheint, als wolle sich der Index am heutigen Verfallstag um 12.450 Punkte einpendeln. Zumindest schafften es die Käufer heute das Gap bei knapp 12.469 Punkten zu schließen, der Chart ist damit auf der Oberseite bereinigt. Das Ziel wurde auch in der gestrigen Analyse genannt.

Die Aufwärtsbewegung seit dem Wochentief ist bislang alles andere als überzeugend. Der Index schleppt sich regelrecht nach oben, was unter strukturellen Gesichtspunkten zur Vorsicht mahnt. Positiv wäre ein Ausbruch über das Hoch bei 12.494 Punkten. In diesem Fall könnte der DAX die 12.600-Punkte-Marke ansteuern. Auch das Jahreshoch bei 12.656 Punkten wäre dann nicht mehr weit entfernt. Erst ein Anstieg über diese Hürde generiert auch mittel- bis langfristig neue Kaufsignale.

Klare Trigger auf der Unterseite sind erst einmal Mangelware. Die Marke von 12.420 Punkten dient als untergeordnete Unterstützung. Ein Bruch des Tiefs bei 12.354 Punkten könnte eine Verkaufswelle auslösen, die noch einmal die Marke von 12.318 Punkten und im Idealfall darunter 12.280 Punkte erreicht, um dort ein weiteres Gap im Chart zu schließen.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.09.2019 - 20.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2014 - 20.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

