Die Klimadebatte wirkt sich auf Erneuerbare-Energien-Werte an der Börse positiv aus. Am Freitag legten am deutschen Aktienmarkt Papiere vom Windkraftanlagen-Bauer Nordex, vom Wechselrichter-Anbieter SMA Solar und vom Strom-Riesen RWE +2,30% merklich zu.Kreisen zufolge verdichten sich die Hinweise auf eine bevorstehende Einigung über eine Klimastrategie der Bundesregierung. Die Ergebnisse werden am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...