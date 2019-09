Mit der TDM-Serie bringt TSC Auto ID eine neue Generation moiler Beleg- und Etikettendrucker auf den Markt. Neben einer hohen Akku-Lebensdauer und eines ebenso handlichen wie robusten Designs überzeugen die Multitalente vor allem mit sehr guter Konnektivität und intuitiver Bedienbarkeit. Mit ihrem kompakten Design in Handtellergröße lassen sich die beiden leistungsstarken Mobildrucker der TDM-Serie komfortabel an einem Schultergurt oder am Gürtel tragen. Die Batteriekapazität von 1130 mAh beim TDM-20 beziehungsweise 3080 mAh beim TDM-30 sorgt dabei für echte Mobilität über eine gesamte Arbeitsschicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...