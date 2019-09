:Der Norwegische Staatsfonds prüft einen möglichen Rückzug vom Münchner Immobilienmarkt. "Wir überlegen, ob wir weiterhin in München sein werden. Sie werden es früh genug erfahren"….. Gründe für Verkäufe seien unter anderem ein begrenztes Wachstumspotenzial für Vermögenswerte, entweder weil sich die Aussichten geändert hätten, oder weil die Bewertung stärker gewachsen sei, als für die Zukunft erwartet werden können. Der norwegische Fonds besaß laut Website Ende 2018 zwei Immobilien in München, in der Karlstraße 23-25 und der Luisenstraße 10-14. Mag dazu ein börsenotiertes Immo-Unterehmen aus Österreich mit dem Norwegischen Staatsfonds reden? (Der Input von ...

