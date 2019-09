Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta029/20.09.2019/12:52) - FREQUENTIS AG FN 72115 b ISIN ATFREQUENT09



In der außerordentlichen Hauptversammlung der Frequentis AG, FN 72115 b, vom 20. September 2019 wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von EUR 0,10 (10 Cent) je gewinnberechtigter Stückaktie auszuschütten.



Die Auszahlung der Dividende erfolgt ausschließlich abzüglich der gesetzlichen Kapitalertragssteuer von 27,5%, ab 18. Oktober 2019 durch Gutschrift der depotführenden Kreditinstitute.



Als Zahlstelle fungiert die Raiffeisen Centrobank AG, Wien.



Der Börsenhandel Ex-Dividende erfolgt ab Mittwoch, den 16. Oktober 2019, der Dividenden-Nachweisstichtag ist der Donnerstag, 17. Oktober 2019.



Wien, 20. September 2019



Der Vorstand



(Ende)



Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com



ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1568976720236



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 20, 2019 06:52 ET (10:52 GMT)