Das Trentino ist ein besonderes Fleckchen in Italien, an dem unterschiedliche Klimazonen aufeinander treffen. Auf der einen Seite findet man das alpine Klima, auf der anderen Seite die submediterranen Einflüsse und dazwischen ein Kontinentalklima. Das wichtigste, zumindest wenn es nach den Besitzern von Mezzacorona geht, ist jedoch der Boden, der ebenso unterschiedlich ist wie die dortigen Klimazonen. Diese Besonderheit, drei Klimazonen auf einem Fleck zu finden, hat das Unternehmen für seine Weine ausgenutzt: Für jede Rebsorte findet sich der perfekte Platz. Der Weinbaubetrieb baut daher die verschiedenen Rebsorten nur da an, wo die Reben ihren Charakter am besten entwickeln können: den Teroldego in ...

