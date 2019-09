Borussia Dortmund geht mit gestärktem Selbstvertrauen in das Bundesligaspiel am Sonntag (18.00 Uhr) bei Eintracht Frankfurt. Lucien Favre hofft auf einen ähnlich guten Auftritt seiner Mannschaft wie zuletzt gegen Leverkusen (4:0) und Barcelona (0:0). "Wir müssen die positiven Dinge mitnehmen", sagte der BVB-Trainer am Freitag.

In Frankfurt muss der Schweizer Fußball-Lehrer erneut auf Nationalspieler Nico Schulz verzichten, dessen Fußverletzung noch immer keinen Einsatz zulässt. Darüber hinaus fehlen weiterhin Mateu Morey und Ersatzkeeper Marwin Hitz. Ob der genesene Außenverteidiger Lukasz Piszczek in den Kader zurückkehrt, ließ Favre offen: "Das müssen wir sehen."/bue/DP/fba

