Hamburg (ots) - Das deutsche Forschungsschiff Polarstern bricht heute zur größten Arktiserkundung aller Zeiten auf. Die Unternehmen der Bertelsmann Content Alliance begleiten die MOSAiC-Expedition exklusiv für die deutschsprachige Öffentlichkeit in Bild, Ton und Wort. Mit an Bord der ein Jahr dauernden Forschungsreise: UFA SHOW & FACTUAL, Gruner + Jahr, die Verlagsgruppe Random House und die Audio Alliance.



UFA SHOW & FACTUAL reist als exklusiver Bewegtbild-Produzent während der gesamten Dauer der Expedition mit und liefert einmalige Bilder der Jahrhundertexpedition. Aus den Aufnahmen entsteht für die ARD eine High-End-Dokumentation, die Ende 2020 ausgestrahlt wird. Die ersten Bilder der Mission werden Mitte November 2019 erwartet. Das Alfred-Wegener-Institut (AWI) stellt pro Abschnitt Teile dieses Materials unter https://multimedia.awi.de/mosaicvideo/ zur Verfügung.



Gruner + Jahr entsendet Reporterin Marlene Göring, die exklusiv in mehreren Beiträgen für STERN, GEO, GEOlino und P.M. berichten wird. Ihre ersten Reportagen aus der Arktis werden Anfang 2020 erscheinen. STERN und GEO werden auch digital von der Expedition berichten.



Die Fotografin Esther Horvath wird die Expedition in Bildern festhalten. Ihre Fotografien erscheinen in den G+J-Magazinen sowie mit exklusiven Aufnahmen im Herbst 2020 in einem internationalen Bildband im Prestel Verlag (Verlagsgruppe Random House). In der Verlagsgruppe wird 2020 auch der Expeditionsbericht von Expeditionsleiter Markus Rex im Verlag C. Bertelsmann erscheinen. Zudem ist ein Kinderbuch bei cbj in Planung.



Die Audio Alliance begleitet MOSAiC mit exklusiven Hörinhalten. Ein Audio-Logbuch mit dem Arbeitstitel "Aufbruch ins Eis", bei dem der wissenschaftliche Fahrtleiter der Expedition im Mittelpunkt steht, wird regelmäßig über die Dauer der Expedition erscheinen. Ein weiteres Podcast-Format mit dem Arbeitstitel "Arctic Audio" wird in englischer Sprache erscheinen und einen umfassenden Einblick in die einzelnen Wissenschaftsbereiche und Fahrtabschnitte der Expedition geben.



Julia Jäkel, Vorsitzende des Boards der Bertelsmann Content Alliance: "Diese bedeutende Forschungsreise mit der Kraft unserer Medien und unseren Reichweiten begleiten zu können, bedeutet uns sehr viel. Die Expedition ist einzigartig, unsere Inhalte werden es ebenfalls sein. Hörer, Leser und Zuschauer dürfen sich auf ein großes Programm freuen. Für uns ist das wirklich ein Herzensprojekt."



Bildmaterial steht über die Mediathek des AWI zur Verfügung. Das Copyright ist entsprechend der Bildinformationen zu berücksichtigen: https://multimedia.awi.de/mosaic



MOSAiC-Expedition



Auf der MOSAiC-Expedition erforschen Wissenschaftler aus 19 Nationen die Arktis im Jahresverlauf. Von Herbst 2019 bis Herbst 2020 driftet der deutsche Eisbrecher Polarstern dazu eingefroren im Eis durch das Nordpolarmeer. MOSAiC wird unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) realisiert. Damit dieses einzigartige Projekt gelingt und möglichst wertvolle Daten gewonnen werden, arbeiten über 70 Institute in einem Forschungskonsortium zusammen. Das Budget von MOSAiC beträgt rund 140 Millionen Euro. Neuigkeiten direkt aus der Arktis gibt es über die MOSAiC-Kanäle auf Twitter und Instagram über die Hashtags MOSAiCexpedition, Arctic und icedrift. Weitere Informationen zur Expedition auf: www.mosaic-expedition.org. In der MOSAiC-Web-App kann die Driftroute der Polarstern zudem live mitverfolgt werden: follow.mosaic-expedition.org.



Bertelsmann Content Alliance



Die Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, die UFA, die Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr sowie das Musikunternehmen BMG begeistern mit ihren kreativen Inhalten täglich viele Millionen Menschen in Deutschland. Gemeinsam bilden sie die Bertelsmann Content Alliance. Mit diesem Verbund schafft Bertelsmann neue Formate und einzigartige Vermarktungsmöglichkeiten in Deutschland. So wird die Bertelsmann Content Alliance zum innovativen und leistungsstarken Partner für alle Kreativen. Bertelsmann investiert jährlich weltweit rund 6 Mrd. Euro in kreative Inhalte.



