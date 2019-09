Die Lage an den internationalen Kapitalmärkten bleibt spannend. Die Sitzung der amerikanischen Notenbank lieferte dabei die erwartete Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte. Dass sie nicht schon einen weiteren Zinsschritt in Aussicht gestellt hat, wird kontrovers diskutiert. Die einen kritisieren das als zu zögerlich, andere wiederum sehen darin eine Bestätigung, dass die US-Wirtschaft weiterhin solide unterwegs ist. Hinter den Kulissen gab es deutlich mehr Spannung. Denn in den letzten Tagen ...

