Spekulationen auf eine Annäherung zwischen EU und Großbritannien haben die Währung auf ein Zwei-Monats-Hoch gehoben. Irland dämpft aber die Erwartungen.

Es war nur ein kurzer Hoffnungsschimmer im langen Brexit-Drama: Eine Äußerung von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in einem Interview mit dem britischen TV-Sender Sky genügte am Freitag, um Spekulationen auf Fortschritte in den EU-Verhandlungen mit der Regierung in London anzufachen.

"Ich glaube, wir können eine Vereinbarung erzielen", sagte Juncker. Anleger nahmen das zum Anlass, auf das britische Pfund zu wetten, das in der Spitze mit 1,2581 Dollar auf den höchsten Stand seit Mitte Juli nicht mehr notierte. Dass Juncker hinzufügte, er wisse nicht, ob die Chance dafür bei mehr als 50 Prozent liege, ignorierten ...

