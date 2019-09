Wer Altria-Aktien im Depot hat, der hat vielleicht ein Angebot zum Kauf dieser Aktien erhalten. Und zwar hat laut der Altria ("Altria Group, Inc.") eine "TRC Capital Investment Corporation (TRC)" ein sogenanntes "mini-tender-offer" zum Kauf von Altria-Aktien abgegeben. Demnach bietet TRC 44,25 Dollar pro Altria-Aktie. Das liegt interessanterweise signifikant über der aktuellen Notierung, denn an der New Yorker Börse stehen die Altria-Aktien derzeit im Bereich 40 Dollar. Es gibt bei dem Angebot aber ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...