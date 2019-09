Lange hat sie sich dagegen gesträubt, nun aber wird auch die Commerzbank hunderte Zweigstellen zumachen. Der Kostendruck lässt ihr anscheinend keine andere Wahl. Dabei gibt es gute Gründe, an Filialen festzuhalten.

Kurz nachdem die Commerzbank-Filiale am zentral gelegenen Frankfurter Roßmarkt am Montagmorgen um neun Uhr geöffnet hat, reiht sich eine Schlange von fünf Leuten vor dem Schalter. Der Angestellte fragt, erklärt, zahlt Geld aus. Auf dem Sessel neben ihm starrt eine blonde Frau hinter einem "Kasse geschlossen"-Schild reglos auf den Bildschirm. Eine andere Angestellte bittet ein Paar nach kurzer Wartezeit in einen separaten Besprechungsraum. Auf dem Weg dorthin sollen ein gelber Elefant und eine Garnitur Sandspielzeug in einer Glasvitrine wohl auch ganz junge Kunden erfreuen.

Von denen sind aber keine da. Dafür herrscht ansonsten tatsächlich Betrieb. Und zwar ziemlich reger.

Das ist fast schon erstaunlich. Durch den digitalen Wandel scheinen Bankfilialen hoffnungslos überholt, zum Aussterben verurteilt. In den vergangenen 20 Jahren hat sich ihre Zahl in Deutschland auf knapp 30.000 halbiert, zuletzt hat sich der Rückbau wegen des erhöhten Spardrucks und der wachsenden Popularität des Onlinebankings deutlich beschleunigt. Als einziges großes Institut hatte sich die Commerzbank dem Trend bislang widersetzt.

Das ändert sich nun. Zwar treffen sich Vorstand und Aufsichtsrat erst in der kommenden Woche, um die Strategie des Instituts für die kommenden Jahre festzulegen. Deren Grundzüge hat die Bank aber bereits bekannt gegeben, nachdem das "Handelsblatt" über den möglichen Verkauf der polnischen Tochter "M-Bank" berichtet hatte. Der ist nun ebenso geplant wie eine Komplettübernahme der Tochter Comdirect, an der die Commerzbank bisher mit rund 80 Prozent beteiligt ist.

Vor allem aber geht es um Kosten. Aktuell liegen die im Verhältnis zu den Erträgen deutlich über dem von Bankchef Martin Zielke vorgegebenen Zielwert. Neben dem Abbau von Stellen bieten sich Filialschließungen an, sind aber riskant. Denn auch wenn die Kunden immer mehr Geschäfte online abwickeln, bleiben stationäre Zweigstellen für viele unverzichtbar.

Der Druck auf Zielke ist groß. Im ersten Halbjahr ging das Ergebnis der Commerzbank um 150 Millionen auf 390 Millionen Euro zurück, mit dem Firmenkundengeschäft ...

